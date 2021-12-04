Руководство «Лейпцига» обсудит возможную отставку главного тренера
Руководство «Лейпцига» проведет экстренное собрание, на котором будет обсуждаться возможная отставка главного тренера Джесси Марша, сообщает журналист Фабрицио Романо.
«Быки» уже потерпели три поражения подряд в чемпионате Германии после матча против «Униона» (1:2) исполнительный директор «Лейпцига» Оливер Минцлафф открыто выразил недовольство игрой команды, ее результатами и положением в турнирной таблице.
В активе «Лейпцига» 18 очков и 8-я позиция.
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