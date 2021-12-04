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7:1! Покер Шика принес «Байеру» разгромную победу над «Гройтер Фюрт»

19:23
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«Байер» с неприличным счетом разгромил «гройтер Фюрт» в матче 14-го тура чемпионата Германии. Команда из Леверкузена уничтожила соперника со счетом 7:1.

Покер оформил нападающий «аспириновых» Патрик Шик.

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 17:30. BayArena (Леверкузен)
Байер
7:1
Гройтер Фюрт
Голы
Адли, 12 (1:0), Тапсоба, 17 (2:0), Дудзияк, 33 (2:1), Хинкапье, 45 (3:1), Шик, 49 (4:1), Шик, 69 (5:1), Шик, 74 (6:1), Шик, 76 (7:1)
Байер
Градецки Та Тапсоба Фримпонг (Коссуну, 81 ) Хинкапье Андрих (Демирбай, 62 ) Паласиос (Арангис, 62 ) Вирц Шик (Аларио, 81 ) Диаби Адли (Беллараби, 62 )
Гройтер Фюрт
Функ Бауэр Виллемс (Майерхефер, 61) Барри (Аста, 77) Кристиансен (Зойферт, 77) Тилльманн Грисбек Дудзияк (Зегуин, 58) Хргота Абиама Левелинг (Нильсен, 60)
Предупреждения
Левелинг 38
Судьи
Райхель

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 17:30. Schuco-Arena (Билефельд)
Арминия
1:1
Кельн
Голы
Озджан, 17 (0:1), Ласм, 59 (1:1)
Арминия
Ортега Пипер Нильссон Лаурсен Бруннер Шепф Окугава Кунце (Ласм, 57 ) Притль Виммер (Хак, 72 ) Клос (Крюгер, 84 )
Кельн
Швебе Шмиц Кцихос Килиан Озджан Любичич Дуда (Андерссон, 65) Скири Кайнц (Шауб, 84) Шиндлер (Эхизибуэ, 70) Модест (Тильманн, 65)
Предупреждения
Кунце 20  -  Шиндлер 31
Судьи
Брих

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 17:30. WWK Arena (Аугсбург)
Аугсбург
2:3
Бохум
Голы
Польтер, 23 (0:1), Хольтманн, 40 (0:2), Польтер, 45+2 (0:3), Грегорич, 57 (1:3), Калиджури, 86 (2:3)
Аугсбург
Гикевич Гумны Ягу Амарал Винтер Фрамбергер (Йенсен, 31 ) Майер (Моравек, 46 ) Дорш Варгас (Нидерлехнер, 79 ) Калиджури Зекири (Грегорич, 41 ) Хан (Кордова, 79 )
Бохум
Эссер Данилу Соарес Машович Стафилидис Лампропулос Лосийя Реджбецай (Лайч, 89) Левен (Теше, 79) Асано (Пантович, 61) Хольтманн (Антви-Аджей, 79) Польтер (Ганвула, 80)
Предупреждения
Данилу Соарес 36, Реджбецай 87
Судьи
Айтекин

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 17:30. Opel Arena (Майнц)
Майнц
3:0
Вольфсбург
Голы
Буркардт, 2 (1:0), Штах, 4 (2:0), Лакруа, 89 (3:0)
Майнц
Центнер Мартин Белль Ниакате Видмер Хак (Немет, 86 ) Штах Ли Джэ Сон (Боэтиус, 83 ) Баррейро Онисиво (Солои, 83 ) Буркардт (Ингвартсен, 76 )
Вольфсбург
Перван Лакруа Паулу Отавиу Баку (Борнау, 46) Брукс (Мбабу, 46) Вранкс (Филипп, 81) Гилавоги Арнольд (Герхардт, 46) Вегхорст Нмеча Лукебакио (Вальдшмидт, 57)
Предупреждения
Баррейро 77  -  Мбабу 82
Судьи
Бадштюбнер

Германия. Бундеслига 1. 14-й тур
04 дек, 17:30. PreZero Arena (Зинсхайм)
Хоффенхайм
3:2
Айнтрахт Ф
Голы
Борре, 15 (0:1), Гайгер, 24 (1:1), Рюттер, 30 (2:1), Самассеку, 59 (3:1), Гонсалу Пасьенсия, 72 (3:2)
Хоффенхайм
Бауманн Раум Фогт Акпогума Ричардс Пош Гайгер (Штиллер, 55 ) Самассеку (Нордтвейт, 88 ) Бебу (Баумгартнер, 88 ) Даббур (Адамян, 73 ) Рюттер (Крамарич, 73 )
Айнтрахт Ф
Трапп Н`Дика Чэндлер (Ахе, 83) Тута Якич (Роде, 69) Соу Костич Камада (Хауге, 69) Хасебе Линдстрем (Гонсалу Пасьенсия, 58) Борре
Предупреждения
Гайгер 6, Самассеку 19  -  Соу 28, Гонсалу Пасьенсия 64
Судьи
Шлагер

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Сочи
Краснодар

Обе забьют - да

25%

1.68

1X

23%

1.52

ИТБ2 (1.0)

18%

1.54
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Зенит 2
Ростов 2
Матч завершен

Обе забьют - да

27%

1.83

ТБ 3.0

18%

1.74

Ф1 (-1.5)

16%

1.78
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Спартак 2
Ахмат 1
Матч завершен

П1

22%

2.02

Ф1 (0)

20%

1.45

X2

15%

1.85

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/german/bundes1/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

Чемпионат Германии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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