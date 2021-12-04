«Унион» обыграл «Лейпциг» в чемпионате Германии
«Унион» победил «Лейпциг» в матче 14-го тура чемпионата Германии. Встреча завершилась со счетом 2:1.
В составе «Униона» забили Тайво Авонийи и Тимо Баумгартль. У «Лейпцига» отличился Кристофер Нкунку.
«Унион» набрал 23 очка и занимает 4-е место в турнирной таблице. В активе «Лейпцига» 18 очков и 8-я позиция.
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