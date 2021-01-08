Розе рассказал, что может помочь «Боруссии» обыграть «Баварию»

Главный тренер «Боруссии» из Менхенгладбаха Марко Розе поделился ожиданиями от матча с «Баварией» в 15-м туре чемпионата Германии.

«Бавария» — лидер турнирной таблицы. Они находятся в хорошей форме, хотя в последних матчах они и пропускали довольно много. Всем известно, что они играют с высокой линией обороны, чтобы дополнительно подчеркнуть свое доминирование при владении мячом. Однако это открывает для соперников свободные зоны на других участках поля.

Мы должны последовательно и эффективно использовать представившиеся моменты. Мы должны найти правильный настрой и выработать уверенность в том, что мы сможем зацепиться за очки. Если у нас день сложится, то мы можем сделать «Баварии» больно и одержать победу.

Матч «Боруссия» — «Бавария» начнется в 22.30 по московcкому времени.