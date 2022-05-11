Ряд топ-клубов Европы заинтересованы в покупке Кристофера Нкунку
«Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» заинтересованы в покупке полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку, сообщает L'Equipe.
По данным источника, клубы активировались после того, как 24-летний футболист сообщил о желании покинуть немецкую команду. «Лейпциг» готов отпустить игрока за 100 миллионов евро, однако они не хотят терять Нкунку.
В этом сезоне бундеслиги на счету Кристофера Нкунку 33 матча, в которых он забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|33
|24
|4
|5
|95-35
|76
|
2
|Боруссия Д
|33
|21
|3
|9
|83-51
|66
|
3
|Байер
|33
|18
|7
|8
|78-46
|61
|
4
|РБ Лейпциг
|33
|17
|6
|10
|71-36
|57
|
5
|Фрайбург
|33
|15
|10
|8
|57-44
|55
|
6
|Унион Б
|33
|15
|9
|9
|47-42
|54
|
7
|Кельн
|33
|14
|10
|9
|51-47
|52
|
8
|Хоффенхайм
|33
|13
|7
|13
|57-55
|46
|
9
|Майнц
|33
|13
|6
|14
|48-43
|45
|
10
|Боруссия М
|33
|11
|9
|13
|49-60
|42
|
11
|Бохум
|33
|12
|6
|15
|36-49
|42
|
12
|Айнтрахт Ф
|33
|10
|11
|12
|43-47
|41
|
13
|Вольфсбург
|33
|12
|5
|16
|41-52
|41
|
14
|Аугсбург
|33
|9
|8
|16
|37-55
|35
|
15
|Герта
|33
|9
|6
|18
|36-69
|33
|
16
|Штутгарт
|33
|6
|12
|15
|39-58
|30
|
17
|Арминия
|33
|5
|12
|16
|26-52
|27
|
18
|Гр. Фюрт
|33
|3
|9
|21
|27-80
|18
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|14.05
|16:30
|
Арминия – РБ Лейпциг
|- : -
|14.05
|16:30
|
Аугсбург – Гр. Фюрт
|- : -
|14.05
|16:30
|
Байер – Фрайбург
|- : -
|14.05
|16:30
|
Боруссия Д – Герта
|- : -
|14.05
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|14.05
|16:30
|
Вольфсбург – Бавария
|- : -
|14.05
|16:30
|
Майнц – Айнтрахт Ф
|- : -
|14.05
|16:30
|
Унион Б – Бохум
|- : -
|14.05
|16:30
|
Штутгарт – Кельн
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|34
|
|
Патрик Шик
Байер
|24
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|21
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|14
|
|
Марко Ройс
Боруссия Д
|12
|
|
Давид Раум
Хоффенхайм
|12
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|28
|2
|3
|
|
Александр Хак
Майнц
|27
|1
|6
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|28
|1
|6
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