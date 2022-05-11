Ряд топ-клубов Европы заинтересованы в покупке Кристофера Нкунку

«Челси», «Милан», «Манчестер Юнайтед» и «Барселона» заинтересованы в покупке полузащитника «Лейпцига» Кристофера Нкунку, сообщает L'Equipe.

По данным источника, клубы активировались после того, как 24-летний футболист сообщил о желании покинуть немецкую команду. «Лейпциг» готов отпустить игрока за 100 миллионов евро, однако они не хотят терять Нкунку.

В этом сезоне бундеслиги на счету Кристофера Нкунку 33 матча, в которых он забил 20 голов и отдал 13 результативных передач.