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Роберт Левандовски: «Надев футболку «Баварии», я впервые почувствовал себя в форме топ-клуба»

18:57

Нападающий «Баварии» Роберт Левандовски рассказал о теплом отношении к мюнхенскому клубу и его мечте присоединиться к команде топ-уровня. Левандовски перешел в «Баварию» из дортмундской «Боруссии».

— Помню свои первые дни в «Баварии», — цитирует Bild Левандовски. — Когда я надел футболку, это было особенное чувство. Впервые я почувствовал, что на мне форма топ-клуба. «Бавария» борется за титулы каждый год: в чемпионате, Кубке и Лиге чемпионов. Я хотел перейти в «Баварию» и хочу в ней остаться.

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