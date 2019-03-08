Роббен вернется в строй к концу марта

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен пропустит еще 2-3 недели из-за надрыва икроножной мышцы, информирует Bild.
Последнюю травму голландец получил на тренировке во вторник. У него был диагностирован надрыв икроножной мышцы. Роббен будет отсутствовать 2-3 недели, предполагаемая дата возвращения – 30 марта к матчу с "Фрайбургом".
Ранее сообщалось, что стала известна причина, по которой восстановление Роббена затягивалось. У игрока была гнойная зубная инфекция, которая вызвала у него серьезные осложнения.
Напомним, что Роббен с конца ноября испытывает серьезные проблемы с бедром. Свою последнюю игру он провел в групповом турнире Лиге чемпионов против "Бенфики" (5:1). Последние шесть матчей до зимнего перерыва голландец пропустил из-за мышечных проблем.
В текущем сезоне Роббен сыграл в 15 матчах за мюнхенцев, забил пять голов и отдал две голевые передачи.