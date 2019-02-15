Роббен - о восстановлении от травмы: "Мы пробуем абсолютно все, но пока все не так хорошо"

Восстановление полузащитника "Баварии" Арьена Роббена после травмы бедра затягивается, информирует Bild. По данным издания, игрок пробует все, для того чтобы вернуть себе форму.

– Мы пробуем абсолютно все, но пока все не так хорошо, - приводит Bild слова Роббен. - К сожалению, проблема в том, что даже не знаешь, что именно не так. Это очень сложно. И очень, очень разочаровывает. Ты пробуешь все, делаешь все, но ничего хорошего не происходит. Я буду бороться за то, чтобы вернуться в форму.

Роббен с конца ноября испытывает серьезные проблемы с бедром. Свою последнюю игру он провел в Лиге чемпионов против "Бенфики" (5:1). Последние шесть матчей до зимнего перерыва голландец пропустил из-за мышечных проблем.

В текущем сезоне Роббен сыграл в 15 матчах за мюнхенцев, забил пять голов и отдал две голевые передачи.

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