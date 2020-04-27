Роббен хотел возобновить карьеру

Бывший полузащитник «Баварии» Арьен Роббен рассказал, что думал о возобновлении карьеры. Сезон-2018/19 был для него последним.

— Сначала я вообще не скучал по футболу, но потом наступил период, когда снова загорелся, — приводит слова голландца Goal. — Появилось желание еще немного поиграть. Иногда это чувство появляется вновь и вновь. Вероятно, оно останется навсегда, ведь являюсь спортсменом.

Планы на будущее? Сейчас их нет.

Роббен в начале октября прошлого года начал тренерскую карьеру в клубе «Грюнвальд». Он занимается с детьми 7-8 лет, среди которых его сын Кай. Он, как и Арьен, также играет под 10-м номером. Под руководством голландца занимаются сын Франка Риберии внук Карла-Хайнца Румменнигге.