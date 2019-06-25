Роббен еще не принял решение о продолжении карьеры

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен​ заявил, что еще не принял решение о продолжении карьеры. Также 35-летний голландец отметил, что он в курсе интереса со стороны ПСВ.

– Знаю, что главный тренер ПСВ Марк ван Боммел оставляет для меня дверь открытой. Мы всегда с ним поддерживали связь.

Но я еще не решил, продолжу ли играть, – цитирует Роббена Voetbal Primeur.

Роббен связан контрактом с "Баварией" до 30 июня 2019 года, после чего сможет покинуть мюнхенский клуб на правах свободного агента.

В сезоне 2018/19 Арьен Роббен провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи.