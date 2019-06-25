Роббен еще не принял решение о продолжении карьеры

Полузащитник "Баварии" Арьен Роббен заявил, что еще не принял решение о продолжении карьеры. Также 35-летний голландец отметил, что он в курсе интереса со стороны ПСВ.
– Знаю, что главный тренер ПСВ Марк ван Боммел оставляет для меня дверь открытой. Мы всегда с ним поддерживали связь.
Но я еще не решил, продолжу ли играть, – цитирует Роббена Voetbal Primeur.
Роббен связан контрактом с "Баварией" до 30 июня 2019 года, после чего сможет покинуть мюнхенский клуб на правах свободного агента.
В сезоне 2018/19 Арьен Роббен провел 19 матчей во всех турнирах, забил 6 мячей и отдал 2 результативных передачи.
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