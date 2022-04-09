Рейна расплакался после травмы подколенного сухожилия. Его заменили на 6-й минуте
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна получил травму в матче 31-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (2:0). Его заменили уже на 6-й минуте встречи.
Вместо 19-летнего американца, который повторно травмировал подколенное сухожилие, на поле вышел Юлиан Брандт. В итоге он оформил дубль и принес команде победу.
После замены Рейна не смог сдержать эмоций. Он расплакалася и со слезами на глазах ушел в раздевалку.
В этом сезоне Рейна сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|28
|21
|3
|4
|85-29
|66
|
2
|Боруссия Д
|29
|19
|3
|7
|70-42
|60
|
3
|Байер
|28
|15
|6
|7
|68-42
|51
|
4
|РБ Лейпциг
|28
|14
|6
|8
|61-31
|48
|
5
|Фрайбург
|28
|12
|9
|7
|44-33
|45
|
6
|Хоффенхайм
|28
|13
|5
|10
|50-42
|44
|
7
|Унион Б
|28
|11
|8
|9
|34-38
|41
|
8
|Кельн
|28
|10
|10
|8
|38-41
|40
|
9
|Айнтрахт Ф
|28
|10
|9
|9
|39-38
|39
|
10
|Майнц
|28
|11
|5
|12
|41-33
|38
|
11
|Бохум
|28
|10
|5
|13
|30-40
|35
|
12
|Боруссия М
|28
|9
|7
|12
|39-52
|34
|
13
|Аугсбург
|28
|8
|8
|12
|34-45
|32
|
14
|Вольфсбург
|28
|9
|4
|15
|29-45
|31
|
15
|Штутгарт
|29
|6
|9
|14
|36-53
|27
|
16
|Арминия
|28
|5
|11
|12
|23-39
|26
|
17
|Герта
|28
|7
|5
|16
|30-62
|26
|
18
|Гр. Фюрт
|28
|3
|7
|18
|24-70
|16
Результаты / календарь
1 тур
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16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.04
|21:30
|
Штутгарт – Боруссия Д
|0 : 2
|9.04
|16:30
|
Бавария – Аугсбург
|- : -
|9.04
|16:30
|
Вольфсбург – Арминия
|- : -
|9.04
|16:30
|
Гр. Фюрт – Боруссия М
|- : -
|9.04
|16:30
|
Кельн – Майнц
|- : -
|9.04
|19:30
|
Герта – Унион Б
|- : -
|10.04
|16:30
|
Бохум – Байер
|- : -
|10.04
|18:30
|
Айнтрахт Ф – Фрайбург
|- : -
|10.04
|20:30
|
РБ Лейпциг – Хоффенхайм
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|31
|
|
Патрик Шик
Байер
|20
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|24
|2
|3
|
|
Вальдемар Антон
Штутгарт
|24
|1
|6
|
|
Александр Хак
Майнц
|23
|1
|5
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