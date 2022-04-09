Рейна расплакался после травмы подколенного сухожилия. Его заменили на 6-й минуте

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна получил травму в матче 31-го тура чемпионата Германии со «Штутгартом» (2:0). Его заменили уже на 6-й минуте встречи.

Вместо 19-летнего американца, который повторно травмировал подколенное сухожилие, на поле вышел Юлиан Брандт. В итоге он оформил дубль и принес команде победу.

После замены Рейна не смог сдержать эмоций. Он расплакалася и со слезами на глазах ушел в раздевалку.

Gio Reyna comes off in tears after another hamstring injury. Straight to the locker room. pic.twitter.com/pePhKfupmx — USMNT Only (@usmntonly) April 8, 2022

В этом сезоне Рейна сыграл в 13 матчах во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.