Рейна продлил контракт с «Боруссией» на пять лет

Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна продлил контракт с «Боруссией» до 2025-года, сообщает пресс-служба клуба.

18-летний американец подписал трехлетний контракт с «Боруссией» в ноябре 2018 года, однако к команде присоединился лишь в июле 2019 года, дебютировав в основном составе команды только в феврале 2020-го.

В нынешнем сезоне бундеслиги Рейна провел 12 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.