Рейна продлил контракт с «Боруссией» на пять лет
14:59
Полузащитник дортмундской «Боруссии» Джованни Рейна продлил контракт с «Боруссией» до 2025-года, сообщает пресс-служба клуба.
18-летний американец подписал трехлетний контракт с «Боруссией» в ноябре 2018 года, однако к команде присоединился лишь в июле 2019 года, дебютировав в основном составе команды только в феврале 2020-го.
В нынешнем сезоне бундеслиги Рейна провел 12 матчей, в которых забил 2 мяча и отдал 5 результативных передач.
? #Reyna2025— Borussia Dortmund (@BVB) November 20, 2020
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