Бывший голкипер сборной Германии и футболист "Майнца" Рене Адлер объявил о завершении карьеры по окончании текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Адлер получил травму колена в мае 2018 года. В текущем сезоне немец не провел ни одного матча за "Майнц" из-за повреждения.

– "Майнц" - хорошее место для завершения моей карьеры профессионального футболиста. После напряженного времени в Гамбурге мне было приятно работать в коллективе, где футбол - это главное. Я прекрасно провел время в "Майнце", несмотря на травмы. Меня здесь очень хорошо приняли, – приводит слова Адлера пресс-служба "Майнца".

34-летний вратарь также выступал за "Байер" и "Гамбург". В составе сборной Германии провел 12 игр и пропустил 8 мячей.