«Реал» рассматривает Лева в качестве сменщика Анчелотти

«Реал» готов обратиться к Йоахиму Леву при необходимости замены на посту главного тренера Карло Анчелотти, сообщает El Nacional.

62-летний немец с 2006 по 2021 год был главным тренером сборной Германии. Под его руководством команда стала чемпионом мира в 2014 году.

63-летний Анчелотти впервые пришел в «Реал» летом 2013 года и проработал в команде два сезона. В июле 2021 года он вновь возглавил команду и тренирует до сих пор. Соглашение между сторонами истекает в 2024 году. Вместе с Анчелотти «Реал» выиграл восемь трофеев, включая две Лиги чемпионов.