«Реал» откажется от трансфера Беллингема, если потребуется более 120 миллионов евро
«Реал» готов отказаться от борьбы за полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, если сумма трансфера окажется слишком высокой, утверждает AS.
По информации источника, мадридцы готовы выйти из гонки за 19-летнего англичанина, если за него потребуется заплатить более 120 миллионов евро, поскольку за эти деньги можно приобрести забивного нападающего. Кроме мадридцев на игрока претендуют «Ливерпуль» и «Манчестер Сити».
В текущем сезоне Беллингем провел 34 матча за «Боруссию» во всех турнирах, забил 10 мячей и отдал 6 голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 120 миллионов евро.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Боруссия Д
|25
|17
|2
|6
|55-31
|53
|
2
|Бавария
|25
|15
|7
|3
|72-27
|52
|
3
|РБ Лейпциг
|25
|13
|6
|6
|49-30
|45
|
4
|Унион Б
|25
|14
|6
|5
|38-28
|48
|
5
|Фрайбург
|25
|13
|7
|5
|38-34
|46
|
6
|Айнтрахт Ф
|25
|11
|7
|7
|46-36
|40
|
7
|Вольфсбург
|25
|10
|8
|7
|44-32
|38
|
8
|Майнц
|25
|10
|7
|8
|40-36
|37
|
9
|Байер
|25
|11
|4
|10
|45-40
|37
|
10
|Боруссия М
|25
|8
|7
|10
|40-44
|31
|
11
|Вердер
|25
|9
|4
|12
|39-48
|31
|
12
|Аугсбург
|25
|8
|4
|13
|32-45
|28
|
13
|Кельн
|25
|6
|9
|10
|33-44
|27
|
14
|Бохум
|25
|8
|1
|16
|27-56
|25
|
15
|Хоффенхайм
|25
|6
|4
|15
|33-45
|22
|
16
|Герта
|25
|5
|6
|14
|30-48
|21
|
17
|Шальке
|25
|4
|9
|12
|21-45
|21
|
18
|Штутгарт
|25
|4
|8
|13
|29-42
|20
|31.03
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бохум
|- : -
|1.04
|16:30
|
Фрайбург – Герта
|- : -
|1.04
|16:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|1.04
|16:30
|
Шальке – Байер
|- : -
|1.04
|16:30
|
Унион Б – Штутгарт
|- : -
|1.04
|16:30
|
Вольфсбург – Аугсбург
|- : -
|1.04
|19:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|2.04
|16:30
|
Кельн – Боруссия М
|- : -
|2.04
|18:30
|
Вердер – Хоффенхайм
|- : -
|Г
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|15
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|12
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Рафаэл Геррейру
Боруссия Д
|9
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|21
|1
|6
|
|
Эрмедин Демирович
Аугсбург
|24
|1
|5
|
|
Дайот Упамекано
Бавария
|23
|1
|4