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Сегодня, 08:44

«Бавария» интересуется нападающим «Аталанты» Хойлундом

Ана Горшкова
Корреспондент
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«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Аталанты» и сборной Дании Расмусу Хойлунду.

По данным Tuttomercatoweb, 20-летний игрок готов перейти в другой клуб. «Бавария» будет конкурировать с «Ювентусом» за его подписание.

Сообщается, что итальянский клуб давно восхищается датчанином и видят в нем замену Душану Влаховичу, который может быть продан в обмен на другого игрока. Но «Бавария», вероятно, больше нуждается в новом нападающем, так как не сумела заменить Роберта Левандовски, и предполагается, что новый тренер Томас Тухель может настаивать на приобретении Хойлунда.

Нападающий выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне Хойлунд сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.

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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Боруссия Д 25 17 2 6 55-31 53
2
 Бавария 25 15 7 3 72-27 52
3
 РБ Лейпциг 25 13 6 6 49-30 45
4
 Унион Б 25 14 6 5 38-28 48
5
 Фрайбург 25 13 7 5 38-34 46
6
 Айнтрахт Ф 25 11 7 7 46-36 40
7
 Вольфсбург 25 10 8 7 44-32 38
8
 Майнц 25 10 7 8 40-36 37
9
 Байер 25 11 4 10 45-40 37
10
 Боруссия М 25 8 7 10 40-44 31
11
 Вердер 25 9 4 12 39-48 31
12
 Аугсбург 25 8 4 13 32-45 28
13
 Кельн 25 6 9 10 33-44 27
14
 Бохум 25 8 1 16 27-56 25
15
 Хоффенхайм 25 6 4 15 33-45 22
16
 Герта 25 5 6 14 30-48 21
17
 Шальке 25 4 9 12 21-45 21
18
 Штутгарт 25 4 8 13 29-42 20
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31.03 21:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 - : -
1.04 16:30
Фрайбург – Герта
 - : -
1.04 16:30
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
1.04 16:30
Шальке – Байер
 - : -
1.04 16:30
Унион Б – Штутгарт
 - : -
1.04 16:30
Вольфсбург – Аугсбург
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Бавария – Боруссия Д
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Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

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П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

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Рафаэл Геррейру

Рафаэл Геррейру

Боруссия Д

 9
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 8
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

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Эрмедин Демирович

Эрмедин Демирович

Аугсбург

 24 1 5
Дайот Упамекано

Дайот Упамекано

Бавария

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