«Бавария» интересуется нападающим «Аталанты» Хойлундом

«Бавария» проявляет интерес к нападающему «Аталанты» и сборной Дании Расмусу Хойлунду.

По данным Tuttomercatoweb, 20-летний игрок готов перейти в другой клуб. «Бавария» будет конкурировать с «Ювентусом» за его подписание.

Сообщается, что итальянский клуб давно восхищается датчанином и видят в нем замену Душану Влаховичу, который может быть продан в обмен на другого игрока. Но «Бавария», вероятно, больше нуждается в новом нападающем, так как не сумела заменить Роберта Левандовски, и предполагается, что новый тренер Томас Тухель может настаивать на приобретении Хойлунда.

Нападающий выступает за «Аталанту» с лета 2022 года. Его действующее соглашение рассчитано до июня 2027 года.

В текущем сезоне Хойлунд сыграл за клуб 25 матчей во всех турнирах, забил 8 голов и отдал 2 результативные передач. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 35 миллионов евро.