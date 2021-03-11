Рангник заявил, что готов возглавить сборную Германии после Лева

Немецкий тренер Ральф Рангник заявил, что готов возглавить сборную Германии после ухода Йоахима Лева из национальной команды.

«Это значимый пост для всех. В целом, я могу многое представить, это вопрос времени. В данный момент я свободен. Если Немецкий футбольный союз позвонит, когда я уже найду работу, то будет поздно. Я вполне могу представить работу вместе с Оливером Бирхоффом (менеджером сборной Германии — прим. «СЭ»), оно может стать плодотворным для немецкого футбола», — цитирует Goal Рангника.

Последним местом работы 62-летнего Рангника был «Лейпциг», специалист покинул команду летом 2019 года.

9 марта Йоахим Лев объявил, что покинет сборную Германии после чемпионата Европы, который пройдет с 11 июня по 11 июля.