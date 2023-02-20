«ПСЖ» может купить трех игроков бундеслиги

«ПСЖ» интересуется тремя игроками чемпионата Германии, сообщает Lequipe.

По данным источника, в парижский клуб могу перейти игроки менхенгладбахской «Боруссии» Маркус Тюрам, Ману Коне и Рандаль Кало-Муани из «Айнтрахта».

Трансфер Рандаля может стоить парижанам 80-100 миллионов евро. Сделка по Коне оценивается в 25-35 миллионов. Тюрам может перейти в «ПСЖ» бесплатно, так как его контракт с «Боруссией» истекает летом 2023 года.

После 24 туров лиги 1 «ПСЖ» занимает первое место в турнирной таблице.