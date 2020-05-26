При нем чаще выигрывает «Бавария». Кто судит матч в Дортмунде?

Германский футбольный союз объявил имена арбитров, назначенных на матч 28-го тура бундеслиги «Боруссия» Д — «Бавария». В бригаду судей вошли: Тобиас Штилер, Маттиас Йелленбек, Кристиан Гиттельманн, Харм Осмерс (резервный). Саша Штегеманн (видеоарбитр, ВАР), Фредерик Ассмут (помощник видеоарбитра, АВАР). Игра пройдет сегодня и начнется в 19.30 по московскому времени.

Как сообщает Kicker, 38-летний Штилер трижды судил класикер. При судействе рефери из Гамбурга обе команды одержали по одной победе, а также сыграли вничью. Матчи с участием дортмундской «Боруссии» в чемпионате Германии он обслуживал 16 раз (в среднем она набирала 1,94 очка), «Баварии» — 22 раза (2,41 очка).

На игру «Байер» — «Вольфсбург» назначен Даниэль Шлагер, «Айнтрахт» Ф — «Фрайбург» — Мартин Петерсен, «Вердер» — «Боруссия» М — Мануэль Грефе. Судей теперь объявляют чаще всего в день матчей, когда становятся известны результаты их тестов на COVID-19. (Александр Бобров)

Коэффициент БК «Лига Ставок» на то, что первым в матче в Дортмунде желтую карточку получит игрок «Боруссии», равен 1,95, «Баварии» — 1,80.

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