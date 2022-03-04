«Реал», «Барселона» и «Бавария» интересуются полузащитником «Байера» Виртцем

Полузащитник «Байера» Флориан Виртц интересен «Реалу», «Барселоне» и «Баварии», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, «Реал», «Барселона» и «Бавария» следят за 18-летним немцем, но пока не собираются делать леверкузенскому клубу предложение.

При этом отмечается, что полузащитник не покинет «Байер» в 2022 году.

В нынешнем сезоне Виртц забил 10 мячей и отдал 13 результативных передач в 28 матчах за «Байер». Его контракт с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.