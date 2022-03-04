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Сегодня, 13:13

«Реал», «Барселона» и «Бавария» интересуются полузащитником «Байера» Виртцем

Полузащитник «Байера» Виртц интересен «Реалу», «Барселоне» и «Баварии»
Карен Саркисян
Корреспондент

Полузащитник «Байера» Флориан Виртц интересен «Реалу», «Барселоне» и «Баварии», сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter.

По информации источника, «Реал», «Барселона» и «Бавария» следят за 18-летним немцем, но пока не собираются делать леверкузенскому клубу предложение.

При этом отмечается, что полузащитник не покинет «Байер» в 2022 году.

В нынешнем сезоне Виртц забил 10 мячей и отдал 13 результативных передач в 28 матчах за «Байер». Его контракт с леверкузенским клубом рассчитан до 30 июня 2026 года.

Источник: https://twitter.com/FabrizioRomano/status/1499393568682643473

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ТБ 2.5

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Ф1 (0)

19%

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X2

16%

1.86
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Манчестер Сити
Манчестер Юнайтед

П1

28%

1.42

Обе забьют - да

17%

1.84

ИТБ1 (1.5)

13%

1.49
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Милан

X2

21%

1.73

Ф1 (0)

20%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.86
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 24 19 1 4 75-26 58
2
 Боруссия Д 24 16 2 6 64-37 50
3
 Байер 24 13 5 6 63-39 44
4
 РБ Лейпциг 24 12 4 8 50-28 40
5
 Фрайбург 24 11 7 6 39-26 40
6
 Хоффенхайм 24 12 4 8 47-36 40
7
 Майнц 24 10 4 10 35-29 34
8
 Унион Б 24 10 7 7 32-32 37
9
 Кельн 24 9 9 6 36-38 36
10
 Айнтрахт Ф 24 8 7 9 33-36 31
11
 Бохум 24 8 5 11 25-34 29
12
 Арминия 24 5 10 9 22-32 25
13
 Вольфсбург 24 8 4 12 26-37 28
14
 Аугсбург 24 5 8 11 26-41 23
15
 Боруссия М 24 7 6 11 32-48 27
16
 Штутгарт 24 4 7 13 28-45 19
17
 Герта 24 6 5 13 25-54 23
18
 Гр. Фюрт 24 3 5 16 22-62 14
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34 тур
4.03 22:30
Арминия – Аугсбург
 - : -
5.03 17:30
Бавария – Байер
 - : -
5.03 17:30
Бохум – Гр. Фюрт
 - : -
5.03 17:30
Вольфсбург – Унион Б
 - : -
5.03 17:30
Герта – Айнтрахт Ф
 - : -
5.03 17:30
РБ Лейпциг – Фрайбург
 - : -
5.03 20:30
Штутгарт – Боруссия М
 - : -
6.03 17:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
6.03 19:30
Кельн – Хоффенхайм
 - : -
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Бавария

 28
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

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Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
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Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
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Вольфсбург

 21 2 2
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Александр Хак

Майнц

 20 1 5
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 19 1 4
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