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Холанн показал любимую кружку с изображением Хасбика

22:16
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Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн показал свою любимую кружку. На не красуется изображение дагестанского YouTube-блогера Хасбуллы Магомедова, известного под псевдонимом Хасбик.

Хасбулла Магомедов — 18-летний дагестанский блогер, который обрел вирусную популярность в 2020 году благодаря нестандартной внешности: его рост при весе 18 килограммов составляет 93 сантиметра.

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