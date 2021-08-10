Холанн показал любимую кружку с изображением Хасбика
22:16
Нападающий «Боруссии» из Дортмунда Эрлин Холанн показал свою любимую кружку. На не красуется изображение дагестанского YouTube-блогера Хасбуллы Магомедова, известного под псевдонимом Хасбик.
Хасбулла Магомедов — 18-летний дагестанский блогер, который обрел вирусную популярность в 2020 году благодаря нестандартной внешности: его рост при весе 18 килограммов составляет 93 сантиметра.
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