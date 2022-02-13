Ковач считает, что Нагельсманн хорошо справляется с обязанностями главного тренера «Баварии»

Бывший главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о главном тренере «Баварии» Юлиане Нагельсманне.

«Думаю, он хорошо справляется. Со времен ван Гала у «Баварии» появился четкий стиль. Юлиан ввел схему с тремя защитниками и играет в очень атакующий футбол. Против его команд всегда сложно играть, потому что он умеет быстро все менять», — приводит слова Ковача Twitter Bayern & Germany.

В текущем сезоне «Бавария» за 22 тура набрала 52 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.