Ковач считает, что Нагельсманн хорошо справляется с обязанностями главного тренера «Баварии»
Бывший главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о главном тренере «Баварии» Юлиане Нагельсманне.
«Думаю, он хорошо справляется. Со времен ван Гала у «Баварии» появился четкий стиль. Юлиан ввел схему с тремя защитниками и играет в очень атакующий футбол. Против его команд всегда сложно играть, потому что он умеет быстро все менять», — приводит слова Ковача Twitter Bayern & Germany.
В текущем сезоне «Бавария» за 22 тура набрала 52 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|22
|17
|1
|4
|70-25
|52
|
2
|Байер
|22
|12
|5
|5
|58-36
|41
|
3
|Боруссия Д
|21
|14
|1
|6
|54-36
|43
|
4
|РБ Лейпциг
|22
|10
|4
|8
|43-27
|34
|
5
|Фрайбург
|22
|9
|7
|6
|34-25
|34
|
6
|Хоффенхайм
|21
|9
|4
|8
|41-34
|31
|
7
|Майнц
|22
|9
|4
|9
|31-24
|31
|
8
|Унион Б
|21
|9
|7
|5
|29-27
|34
|
9
|Айнтрахт Ф
|22
|8
|7
|7
|33-34
|31
|
10
|Кельн
|22
|8
|8
|6
|34-37
|32
|
11
|Арминия
|21
|4
|10
|7
|21-27
|22
|
12
|Бохум
|22
|8
|4
|10
|24-32
|28
|
13
|Боруссия М
|22
|7
|5
|10
|30-40
|26
|
14
|Вольфсбург
|22
|8
|3
|11
|23-33
|27
|
15
|Аугсбург
|22
|5
|7
|10
|24-38
|22
|
16
|Штутгарт
|22
|4
|6
|12
|26-42
|18
|
17
|Герта
|22
|6
|5
|11
|24-45
|23
|
18
|Гр. Фюрт
|22
|3
|4
|15
|20-57
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|11.02
|22:30
|
РБ Лейпциг – Кельн
|3 : 1
|12.02
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
|0 : 2
|12.02
|17:30
|
Боруссия М – Аугсбург
|3 : 2
|12.02
|17:30
|
Бохум – Бавария
|4 : 2
|12.02
|17:30
|
Гр. Фюрт – Герта
|2 : 1
|12.02
|17:30
|
Фрайбург – Майнц
|1 : 1
|12.02
|20:30
|
Байер – Штутгарт
|4 : 2
|13.02
|17:30
|
Унион Б – Боруссия Д
|- : -
|13.02
|19:30
|
Хоффенхайм – Арминия
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Бавария
|26
|
|
Патрик Шик
Байер
|19
|
|
Эрлин Бреут Холанн
Боруссия Д
|16
|П
|
|
Томас Мюллер
Бавария
|13
|
|
Флориан Вирц
Байер
|10
|
|
Андрей Крамарич
Хоффенхайм
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|19
|1
|2
|
|
Роберт Андрих
Байер
|18
|1
|4
|
|
Александр Хак
Майнц
|18
|1
|4
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