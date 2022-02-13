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Сегодня, 16:41

Ковач считает, что Нагельсманн хорошо справляется с обязанностями главного тренера «Баварии»

Екатерина Савостина
Корреспондент

Бывший главный тренер «Монако» Нико Ковач высказался о главном тренере «Баварии» Юлиане Нагельсманне.

«Думаю, он хорошо справляется. Со времен ван Гала у «Баварии» появился четкий стиль. Юлиан ввел схему с тремя защитниками и играет в очень атакующий футбол. Против его команд всегда сложно играть, потому что он умеет быстро все менять», — приводит слова Ковача Twitter Bayern & Germany.

В текущем сезоне «Бавария» за 22 тура набрала 52 очка и лидирует в турнирной таблице чемпионата Германии.

Источник: https://twitter.com/iMiaSanMia/status/1492837965336399873

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Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Матч завершен

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи 1
Интер 1
Матч завершен

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
Футбол
ФК Бавария
Нико Ковач
Юлиан Нагельсманн
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Бавария 22 17 1 4 70-25 52
2
 Байер 22 12 5 5 58-36 41
3
 Боруссия Д 21 14 1 6 54-36 43
4
 РБ Лейпциг 22 10 4 8 43-27 34
5
 Фрайбург 22 9 7 6 34-25 34
6
 Хоффенхайм 21 9 4 8 41-34 31
7
 Майнц 22 9 4 9 31-24 31
8
 Унион Б 21 9 7 5 29-27 34
9
 Айнтрахт Ф 22 8 7 7 33-34 31
10
 Кельн 22 8 8 6 34-37 32
11
 Арминия 21 4 10 7 21-27 22
12
 Бохум 22 8 4 10 24-32 28
13
 Боруссия М 22 7 5 10 30-40 26
14
 Вольфсбург 22 8 3 11 23-33 27
15
 Аугсбург 22 5 7 10 24-38 22
16
 Штутгарт 22 4 6 12 26-42 18
17
 Герта 22 6 5 11 24-45 23
18
 Гр. Фюрт 22 3 4 15 20-57 13
Результаты / календарь
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28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
11.02 22:30
РБ Лейпциг – Кельн
 3 : 1
12.02 17:30
Айнтрахт Ф – Вольфсбург
 0 : 2
12.02 17:30
Боруссия М – Аугсбург
 3 : 2
12.02 17:30
Бохум – Бавария
 4 : 2
12.02 17:30
Гр. Фюрт – Герта
 2 : 1
12.02 17:30
Фрайбург – Майнц
 1 : 1
12.02 20:30
Байер – Штутгарт
 4 : 2
13.02 17:30
Унион Б – Боруссия Д
 - : -
13.02 19:30
Хоффенхайм – Арминия
 - : -
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Г
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Бавария

 26
Патрик Шик

Патрик Шик

Байер

 19
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Андрей Крамарич

Андрей Крамарич

Хоффенхайм

 7
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 19 1 2
Роберт Андрих

Роберт Андрих

Байер

 18 1 4
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 18 1 4
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