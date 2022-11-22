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Сегодня, 18:19

Ольмо хотел бы перейти из «Лейпцига» в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Полузащитник «Лейпцига» Дани Ольмо хотел бы вернуться в «Барселону», сообщает Mundo Deportivo.

Футболист подчеркнул, что хотел бы играть под руководством Хави . Также Ольмео подчеркнул, что у него остались теплые воспоминания о периоде в академии «Барселоны».

В сезоне-2022/2023 Дани Ольмо провел за «Лейпциг» 14 матчей, в которых записал на свой счет три гола и четыре результативных паса.

Портал Transfermarkt оценивают стоимость 24-летнего испанца в 40 миллионов евро.

ФК Барселона
ФК Лейпциг
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 Фрайбург 15 9 3 3 25-17 30
3
 РБ Лейпциг 15 8 4 3 30-21 28
4
 Айнтрахт Ф 15 8 3 4 32-24 27
5
 Унион Б 15 8 3 4 24-20 27
6
 Боруссия Д 15 8 1 6 25-21 25
7
 Вольфсбург 15 6 5 4 24-20 23
8
 Боруссия М 15 6 4 5 28-24 22
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 Вердер 15 6 3 6 25-27 21
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 Майнц 15 5 4 6 19-24 19
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13
 Кельн 15 4 5 6 21-29 17
14
 Аугсбург 15 4 3 8 18-26 15
15
 Штутгарт 15 3 5 7 18-27 14
16
 Герта 15 3 5 7 19-22 14
17
 Бохум 15 4 1 10 14-36 13
18
 Шальке 15 2 3 10 13-32 9
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20.01 22:30
РБ Лейпциг – Бавария
 - : -
21.01 17:30
Бохум – Герта
 - : -
21.01 17:30
Айнтрахт Ф – Шальке
 - : -
21.01 17:30
Штутгарт – Майнц
 - : -
21.01 17:30
Унион Б – Хоффенхайм
 - : -
21.01 17:30
Вольфсбург – Фрайбург
 - : -
21.01 20:30
Кельн – Вердер
 - : -
22.01 17:30
Боруссия Д – Аугсбург
 - : -
22.01 19:30
Боруссия М – Байер
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Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 10
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
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Айнтрахт Ф

 8
Алассан Плеа

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Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 7
И К Ж
Марко Фридль

Марко Фридль

Вердер

 14 1 3
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 13 1 2
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