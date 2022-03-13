Полузащитник «Байера» Вирц выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц получил тяжелую травму в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Кельна» (0:1), сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена.

У 18-летнего немца выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. Точные сроки восстановления не сообщаются, но ожидается, что футболист будет восстанавливаться длительное время.

В сезоне-2021/22 Вирц принял участие в 31 матче «Байера», на его счету 10 голов и 14 результативных передач.