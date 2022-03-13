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Сегодня, 22:37

Полузащитник «Байера» Вирц выбыл на длительный срок из-за разрыва передней крестообразной связки левого колена

Иван Торопцев
Корреспондент

Полузащитник «Байера» Флориан Вирц получил тяжелую травму в матче 26-го тура чемпионата Германии против «Кельна» (0:1), сообщает пресс-служба клуба из Леверкузена.

У 18-летнего немца выявлен разрыв передней крестообразной связки левого колена. Точные сроки восстановления не сообщаются, но ожидается, что футболист будет восстанавливаться длительное время.

В сезоне-2021/22 Вирц принял участие в 31 матче «Байера», на его счету 10 голов и 14 результативных передач.

Источник: https://www.bayer04.de/en-us/news/bayer04/florian-wirtz-out-for-long-time-with-torn-cruciate-ligament
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 Байер 26 13 6 7 64-41 45
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 РБ Лейпциг 25 12 5 8 51-29 41
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 Фрайбург 26 12 8 6 43-29 44
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 Хоффенхайм 26 13 5 8 49-37 44
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 Айнтрахт Ф 26 10 7 9 39-38 37
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 Гр. Фюрт 25 3 5 17 23-64 14
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Унион Б – Штутгарт
 1 : 1
12.03 17:30
Фрайбург – Вольфсбург
 3 : 2
12.03 17:30
Хоффенхайм – Бавария
 1 : 1
12.03 20:30
Боруссия М – Герта
 2 : 0
13.03 17:30
Байер – Кельн
 0 : 1
13.03 19:30
Айнтрахт Ф – Бохум
 2 : 1
13.03 19:30
Боруссия Д – Арминия
 1 : 0
13.03 21:30
Гр. Фюрт – РБ Лейпциг
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Байер

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Эрлин Бреут Холанн

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Боруссия Д

 16
П
Томас Мюллер

Томас Мюллер

Бавария

 13
Флориан Вирц

Флориан Вирц

Байер

 10
Давид Раум

Давид Раум

Хоффенхайм

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И К Ж
Максенс Лакруа

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Вольфсбург

 22 2 2
Александр Хак

Александр Хак

Майнц

 20 1 5
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Штутгарт

 22 1 5
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