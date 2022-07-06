Гетце жалеет, что в 2016 году перешел в «Боруссию», а не «Ливерпуль»

Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце жалеет о том, что в 2016 году перешел в «Боруссию», а не «Ливерпуль». По мнению 30-летнего немца, в мерсисайдском клубе ему было бы лучше.

«В свой первый сезон с Клоппом «Ливерпуль» занял восьмое место и не попал в Лигу чемпионов, — приводит слова Гетце Liverpool Echo со ссылкой на Bild. — Даже в предыдущие годы «Ливерпуль» не всегда играл на высшем уровне. «Боруссия» же провела прекрасный сезон под руководством Тухеля. Она была на подъеме, в то время как Клопп еще только строил команду. Оглядываясь назад, приходится признать, что в «Ливерпуле» было бы лучше».

21 июня полузащитник подписал контракт с клубом из Франкфурта-на-Майне до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он выступал за ПСВ, за который забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.