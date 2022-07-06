Гетце жалеет, что в 2016 году перешел в «Боруссию», а не «Ливерпуль»
Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце жалеет о том, что в 2016 году перешел в «Боруссию», а не «Ливерпуль». По мнению 30-летнего немца, в мерсисайдском клубе ему было бы лучше.
«В свой первый сезон с Клоппом «Ливерпуль» занял восьмое место и не попал в Лигу чемпионов, — приводит слова Гетце Liverpool Echo со ссылкой на Bild. — Даже в предыдущие годы «Ливерпуль» не всегда играл на высшем уровне. «Боруссия» же провела прекрасный сезон под руководством Тухеля. Она была на подъеме, в то время как Клопп еще только строил команду. Оглядываясь назад, приходится признать, что в «Ливерпуле» было бы лучше».
21 июня полузащитник подписал контракт с клубом из Франкфурта-на-Майне до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он выступал за ПСВ, за который забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
2
|Боруссия Д
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
3
|Байер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
4
|РБ Лейпциг
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
5
|Унион Б
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
6
|Фрайбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
7
|Кельн
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
8
|Майнц
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
9
|Хоффенхайм
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
10
|Боруссия М
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
11
|Айнтрахт Ф
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
12
|Вольфсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
13
|Бохум
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
14
|Аугсбург
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
15
|Штутгарт
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
16
|Герта
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
17
|Шальке
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|
18
|Вердер
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
|5.08
|21:30
|
Айнтрахт Ф – Бавария
|- : -
|6.08
|16:30
|
Аугсбург – Фрайбург
|- : -
|6.08
|16:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|6.08
|16:30
|
Бохум – Майнц
|- : -
|6.08
|16:30
|
Унион Б – Герта
|- : -
|6.08
|16:30
|
Вольфсбург – Вердер
|- : -
|6.08
|19:30
|
Боруссия Д – Байер
|- : -
|7.08
|16:30
|
Штутгарт – РБ Лейпциг
|- : -
|7.08
|18:30
|
Кельн – Шальке
|- : -