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Гетце жалеет, что в 2016 году перешел в «Боруссию», а не «Ливерпуль»

Карен Саркисян
Корреспондент
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Полузащитник «Айнтрахта» Марио Гетце жалеет о том, что в 2016 году перешел в «Боруссию», а не «Ливерпуль». По мнению 30-летнего немца, в мерсисайдском клубе ему было бы лучше.

«В свой первый сезон с Клоппом «Ливерпуль» занял восьмое место и не попал в Лигу чемпионов, — приводит слова Гетце Liverpool Echo со ссылкой на Bild. — Даже в предыдущие годы «Ливерпуль» не всегда играл на высшем уровне. «Боруссия» же провела прекрасный сезон под руководством Тухеля. Она была на подъеме, в то время как Клопп еще только строил команду. Оглядываясь назад, приходится признать, что в «Ливерпуле» было бы лучше».

21 июня полузащитник подписал контракт с клубом из Франкфурта-на-Майне до 30 июня 2025 года. В прошедшем сезоне он выступал за ПСВ, за который забил 12 мячей и отдал 11 результативных передач в 52 матчах во всех турнирах.

Источник: https://www.liverpoolecho.co.uk/sport/football/football-news/mario-gotze-admits-regret-after-24411781
Марио Гетце
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Айнтрахт (Франкфурт-на-Майне)
ФК Боруссия (Дортмунд)
ФК Ливерпуль
ФК ПСВ
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 Вольфсбург 0 0 0 0 0-0 0
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 Бохум 0 0 0 0 0-0 0
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6.08 16:30
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 - : -
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