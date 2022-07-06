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Сегодня, 21:34

«Бавария предложила де Лигту зарплату в 12 миллионов евро

Иван Шитик
Корреспондент
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«Бавария» старается договориться о трансфере защитника «Ювентуса» Маттейса де Лигта. Немецкий клуб предложил самому игроку контракт с зарплатой в 12 миллионов евро в год, сообщает журналист Николо Скира.

На покупку 22-летнего игрока этим летом также претендует «Челси», но «Юве» хочет получить за футболиста 90-100 миллионов евро.

«Челси» готов предложить де Лигту пятилетний контракт и зарплату в районе 11 миллионов евро.

В сезоне-2021/22 де Лигт провел 42 матча за «Ювентус» во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 1 результативную передачу. Текущий контракт голландца рассчитан до лета 2024 года.

Маттейс де Лигт
ФК Бавария
ФК Ювентус
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 - : -
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6.08 16:30
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