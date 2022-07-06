Нападающий «Аякса» Аллер перешел в «Боруссию» из Дортмунда

Нападающий «Аякса» Себастьян Аллер 6 июля официально перешел в «Боруссию» из Дортмунда. Контракт с игроком рассчитан до 2026 года, сообщает сайт «шмелей».

Ранее появлялась информация, что немецкий клуб сделал предложение в размере 35 миллионов евро с учетом бонусов. Таким образом, Аллер стал самым дорогим приобретением в истории «Боруссии».

В минувшем сезоне форвард забил 34 гола и отдал девять передач в 42 матчах за «Аякс» во всех турнирах. Он выступал за команду из Амстердама с января 2021 года.