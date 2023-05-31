Переводчик Азмуна: «От Сердара ждали большего в бундеслиге»

Бако Почоев, переводчик нападающего «Байера» Сердара Азмуна, отреагировал на новость о том, что иранский форвард попал в сборную худших игроков бундеслиги минувшего сезона по версии ESPN.

«Не сказал бы, что для Сердара этот сезон вышел неудачным. В игровом плане Азмун провел его нормально. Делал результат с каждым выходом на поле. Играл достойно, не было никаких провалов, и тренер всегда был доволен. Но в количестве времени он мог играть больше. Не знаем, почему ему дают меньше. Но это выбор тренера, и непопадание Азмуна в состав мы не можем обсуждать. Почему Азмун попал в сборную худших игроков бундеслиги? От него ждали большего, ведь он перешел из одной из ведущих команд Европы — «Зенита». Других причин не вижу», — приводит слова Почоева Sport24.

В сезоне-2022/23 Азмун забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи в 33 матчах «Байера» во всех турнирах. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.