Баллак — о Беллингеме: «Лучше остаться в «Боруссии» еще на год. В «Реале» начнут критиковать»

Бывший полузащитник «Баварии» и сборной Германии Михаэль Баллак считает, что полузащитнику «Боруссии» Джуду Беллингему не стоит покидать клуб этим летом.

«Уход Беллингема стал бы большой потерей для бундеслиги, поскольку он один из лучших игроков чемпионата. Он все еще очень молод, и для него, безусловно, было бы лучше остаться еще на один год в Дортмунде, чтобы продолжить расти. Его личность еще не сформировалась. В «Боруссии» Беллингем — всеобщий любимец и твердый игрок основы. Его будут защищать, даже если он проведет три-четыре плохих матча подряд. В таком клубе, как «Реал», такого не будет, его начнут критиковать», — приводит слова Баллака Bild.

Ранее сообщалось, что Беллингем согласовал личные условия контракта с «Реалом». Сумма трансфера составит 100 миллионов евро плюс бонусы.

В текущем сезоне Беллингем провел 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и сделал 7 результативных передач. Его признали лучшим игроком сезона в бундеслиге.