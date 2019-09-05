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Пако Алькасер: «Санчо станет одним из лучших в мире»

01:34
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Нападающий дортмундской «Боруссии» Пако Алькасер уверен, что его одноклубник Джейдон Санчо может стать одним из лучших в мире.

— Санчо все еще ребенок, ему 19 лет, у него есть все нужные характеристики,
и если у него не будет падений, станет лучшим, — цитирует Sport.es Алькасера. - Есть сомнения из-за его возраста, но, как игрок и человек, он показывает себя хорошо. Если Санчо продолжит совершенствоваться и улучшит некоторые качества, станет одним из лучших в мире.

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