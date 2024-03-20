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20 марта, 19:03

Почетный президент «Баварии» Хенесс — о Хаби Алонсо: «Он доказал, что может быть тренером для больших команд»

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал возможное приглашение в клуб главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.

«Он доказал, что может быть тренером для очень больших команд. Но назначить его будет непросто, потому что над этим работают такие клубы, как «Ливерпуль», «Реал» «Байер», а также «Бавария», — приводит слова Хенесса ran.de.

42-летний испанец возглавляет «Байер» с октября 2022 года. После 26 туров леверкузенцы с 70 очками лидируют в бундеслиге, опережая «Баварию» на 10 очков.

Ули Хенесс
Футбол
ФК Бавария
ФК Байер
Хаби Алонсо
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 27 23 4 0 68-19 73
2
 Бавария 27 19 3 5 78-33 60
3
 Штутгарт 27 18 3 6 63-34 57
4
 Боруссия Д 27 15 8 4 55-32 53
5
 РБ Лейпциг 27 15 5 7 60-32 50
6
 Айнтрахт Ф 27 10 11 6 42-35 41
7
 Аугсбург 27 9 9 9 44-43 36
8
 Фрайбург 27 10 6 11 39-48 36
9
 Хоффенхайм 27 9 6 12 45-52 33
10
 Вердер 27 8 6 13 35-43 30
11
 Хайденхайм 27 7 9 11 38-47 30
12
 Унион Б 27 8 5 14 25-42 29
13
 Боруссия М 27 6 10 11 46-53 28
14
 Вольфсбург 27 7 7 13 33-44 28
15
 Бохум 27 5 11 11 32-56 26
16
 Майнц 27 3 11 13 22-46 20
17
 Кельн 27 3 10 14 21-48 19
18
 Дармштадт 27 2 8 17 28-67 14
Результаты / календарь
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29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 0 : 3
30.03 17:30
Байер – Хоффенхайм
 2 : 1
30.03 17:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 0 : 0
30.03 17:30
РБ Лейпциг – Майнц
 0 : 0
30.03 17:30
Вердер – Вольфсбург
 0 : 2
30.03 20:30
Бавария – Боруссия Д
 0 : 2
31.03 16:30
Аугсбург – Кельн
 1 : 1
31.03 18:30
Штутгарт – Хайденхайм
 3 : 3
31.03 20:30
Бохум – Дармштадт
 2 : 2
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ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 23
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 11
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
И К Ж
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 23 2 2
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 20 1 0
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