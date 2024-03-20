Почетный президент «Баварии» Хенесс — о Хаби Алонсо: «Он доказал, что может быть тренером для больших команд»
Почетный президент «Баварии» Ули Хенесс прокомментировал возможное приглашение в клуб главного тренера «Байера» Хаби Алонсо.
«Он доказал, что может быть тренером для очень больших команд. Но назначить его будет непросто, потому что над этим работают такие клубы, как «Ливерпуль», «Реал» «Байер», а также «Бавария», — приводит слова Хенесса ran.de.
42-летний испанец возглавляет «Байер» с октября 2022 года. После 26 туров леверкузенцы с 70 очками лидируют в бундеслиге, опережая «Баварию» на 10 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|
2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78-33
|60
|
3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63-34
|57
|
4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60-32
|50
|
6
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|11
|6
|42-35
|41
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39-48
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Вердер
|27
|8
|6
|13
|35-43
|30
|
11
|Хайденхайм
|27
|7
|9
|11
|38-47
|30
|
12
|Унион Б
|27
|8
|5
|14
|25-42
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|27
|5
|11
|11
|32-56
|26
|
16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22-46
|20
|
17
|Кельн
|27
|3
|10
|14
|21-48
|19
|
18
|Дармштадт
|27
|2
|8
|17
|28-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|0 : 3
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|2 : 1
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|0 : 0
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|0 : 0
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|0 : 2
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|0 : 2
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 1
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|3 : 3
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|23
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|20
|1
|0
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