Хаби Алонсо признался, что наслаждается работой в «Байере»
Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо признался, что счастлив быть в команде на данный момент.
«Мне нравится моя работа в клубе, и чувствую, что она бросает мне вызов. Сейчас мы находимся в напряженном, но прекрасном путешествии здесь, в Леверкузене, и я стараюсь сделать все возможное, чтобы подготовить своих игроков к следующему матчу», — цитирует Алонсо Liverpool Echo.
Он добавил, что наслаждается моментом и не думает о следующем шаге.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|27
|23
|4
|0
|68-19
|73
|
2
|Бавария
|27
|19
|3
|5
|78-33
|60
|
3
|Штутгарт
|27
|18
|3
|6
|63-34
|57
|
4
|Боруссия Д
|27
|15
|8
|4
|55-32
|53
|
5
|РБ Лейпциг
|27
|15
|5
|7
|60-32
|50
|
6
|Айнтрахт Ф
|27
|10
|11
|6
|42-35
|41
|
7
|Аугсбург
|27
|9
|9
|9
|44-43
|36
|
8
|Фрайбург
|27
|10
|6
|11
|39-48
|36
|
9
|Хоффенхайм
|27
|9
|6
|12
|45-52
|33
|
10
|Вердер
|27
|8
|6
|13
|35-43
|30
|
11
|Хайденхайм
|27
|7
|9
|11
|38-47
|30
|
12
|Унион Б
|27
|8
|5
|14
|25-42
|29
|
13
|Боруссия М
|27
|6
|10
|11
|46-53
|28
|
14
|Вольфсбург
|27
|7
|7
|13
|33-44
|28
|
15
|Бохум
|27
|5
|11
|11
|32-56
|26
|
16
|Майнц
|27
|3
|11
|13
|22-46
|20
|
17
|Кельн
|27
|3
|10
|14
|21-48
|19
|
18
|Дармштадт
|27
|2
|8
|17
|28-67
|14
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|0 : 3
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|2 : 1
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|0 : 0
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|0 : 0
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|0 : 2
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|0 : 2
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|1 : 1
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|3 : 3
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|2 : 2
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|23
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|11
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|23
|2
|2
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|20
|1
|0
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