Хаби Алонсо признался, что наслаждается работой в «Байере»

Главный тренер «Байера» Хаби Алонсо признался, что счастлив быть в команде на данный момент.

«Мне нравится моя работа в клубе, и чувствую, что она бросает мне вызов. Сейчас мы находимся в напряженном, но прекрасном путешествии здесь, в Леверкузене, и я стараюсь сделать все возможное, чтобы подготовить своих игроков к следующему матчу», — цитирует Алонсо Liverpool Echo.

Он добавил, что наслаждается моментом и не думает о следующем шаге.