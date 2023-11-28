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Сегодня, 18:09

Нойер близок к продлению контракта с «Баварией»

Виктория Кравченко
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Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время может продлить контракт с клубом.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, новое соглашение 37-летнего футболиста с мюнхенским клубом будет рассчитано до 2025 года. Переговоры между сторонами уже ведутся об обновленном контракте будет объявлено в конце года.

В этом сезоне Нойер провел шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и трижды сыграл «на ноль». Его нынешнее соглашение рассчитано до следующего лета.

Мануэль Нойер
ФК Бавария
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Главный тренер «Баварии» Тухель заявил, что де Лигт не вернется на поле в этом году
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 12 11 1 0 37-10 34
2
 Бавария 12 10 2 0 43-9 32
3
 Штутгарт 12 9 0 3 31-15 27
4
 Боруссия Д 12 7 3 2 25-19 24
5
 РБ Лейпциг 12 7 2 3 29-12 23
6
 Хоффенхайм 12 6 2 4 24-21 20
7
 Айнтрахт Ф 12 4 6 2 18-13 18
8
 Вольфсбург 12 5 1 6 17-21 16
9
 Фрайбург 12 4 3 5 15-23 15
10
 Аугсбург 12 3 5 4 21-24 14
11
 Боруссия М 12 3 4 5 25-27 13
12
 Вердер 12 3 2 7 18-25 11
13
 Хайденхайм 12 3 2 7 17-26 11
14
 Бохум 12 1 7 4 11-25 10
15
 Дармштадт 12 2 3 7 15-33 9
16
 Майнц 12 1 5 6 12-25 8
17
 Унион Б 12 2 1 9 12-27 7
18
 Кельн 12 1 3 8 9-24 6
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33 тур
34 тур
1.12 22:30
Дармштадт – Кельн
 - : -
2.12 17:30
Боруссия М – Хоффенхайм
 - : -
2.12 17:30
Бавария – Унион Б
 - : -
2.12 17:30
Бохум – Вольфсбург
 - : -
2.12 17:30
РБ Лейпциг – Хайденхайм
 - : -
2.12 20:30
Штутгарт – Вердер
 - : -
3.12 17:30
Майнц – Фрайбург
 - : -
3.12 19:30
Байер – Боруссия Д
 - : -
3.12 21:30
Аугсбург – Айнтрахт Ф
 - : -
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Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 18
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Серу Гирасси

Штутгарт

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Йонас Винн

Йонас Винн

Вольфсбург

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Хави Симонс

РБ Лейпциг

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Бавария

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Матей Маглица

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 9 2 2
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