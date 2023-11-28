Нойер близок к продлению контракта с «Баварией»
Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время может продлить контракт с клубом.
По данным журналиста Флориана Плеттенберга, новое соглашение 37-летнего футболиста с мюнхенским клубом будет рассчитано до 2025 года. Переговоры между сторонами уже ведутся об обновленном контракте будет объявлено в конце года.
В этом сезоне Нойер провел шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и трижды сыграл «на ноль». Его нынешнее соглашение рассчитано до следующего лета.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|12
|11
|1
|0
|37-10
|34
|
2
|Бавария
|12
|10
|2
|0
|43-9
|32
|
3
|Штутгарт
|12
|9
|0
|3
|31-15
|27
|
4
|Боруссия Д
|12
|7
|3
|2
|25-19
|24
|
5
|РБ Лейпциг
|12
|7
|2
|3
|29-12
|23
|
6
|Хоффенхайм
|12
|6
|2
|4
|24-21
|20
|
7
|Айнтрахт Ф
|12
|4
|6
|2
|18-13
|18
|
8
|Вольфсбург
|12
|5
|1
|6
|17-21
|16
|
9
|Фрайбург
|12
|4
|3
|5
|15-23
|15
|
10
|Аугсбург
|12
|3
|5
|4
|21-24
|14
|
11
|Боруссия М
|12
|3
|4
|5
|25-27
|13
|
12
|Вердер
|12
|3
|2
|7
|18-25
|11
|
13
|Хайденхайм
|12
|3
|2
|7
|17-26
|11
|
14
|Бохум
|12
|1
|7
|4
|11-25
|10
|
15
|Дармштадт
|12
|2
|3
|7
|15-33
|9
|
16
|Майнц
|12
|1
|5
|6
|12-25
|8
|
17
|Унион Б
|12
|2
|1
|9
|12-27
|7
|
18
|Кельн
|12
|1
|3
|8
|9-24
|6
Результаты / календарь
1 тур
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22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|1.12
|22:30
|
Дармштадт – Кельн
|- : -
|2.12
|17:30
|
Боруссия М – Хоффенхайм
|- : -
|2.12
|17:30
|
Бавария – Унион Б
|- : -
|2.12
|17:30
|
Бохум – Вольфсбург
|- : -
|2.12
|17:30
|
РБ Лейпциг – Хайденхайм
|- : -
|2.12
|20:30
|
Штутгарт – Вердер
|- : -
|3.12
|17:30
|
Майнц – Фрайбург
|- : -
|3.12
|19:30
|
Байер – Боруссия Д
|- : -
|3.12
|21:30
|
Аугсбург – Айнтрахт Ф
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|18
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|15
|
|
Йонас Винн
Вольфсбург
|9
|П
|
|
Хави Симонс
РБ Лейпциг
|7
|
|
Лерой Сане
Бавария
|6
|
|
Виктор Бонифас
Байер
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|9
|2
|2
|
|
Фабиан Холланд
Дармштадт
|10
|1
|3
|
|
Куадио Коне
Боруссия М
|5
|1
|2
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