Нойер близок к продлению контракта с «Баварией»

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер в ближайшее время может продлить контракт с клубом.

По данным журналиста Флориана Плеттенберга, новое соглашение 37-летнего футболиста с мюнхенским клубом будет рассчитано до 2025 года. Переговоры между сторонами уже ведутся об обновленном контракте будет объявлено в конце года.

В этом сезоне Нойер провел шесть матчей во всех турнирах, в которых пропустил пять голов и трижды сыграл «на ноль». Его нынешнее соглашение рассчитано до следующего лета.