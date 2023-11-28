«Бавария» объявила о продлении контракта с Нойером

Голкипер «Баварии» Мануэль Нойер продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте мюнхенцев.

Новое соглашение 37-летнего вратаря рассчитано до лета 2025 года. Кроме того, до 2025 года продлили контракт с другим голкипером «Баварии» Свеном Ульрайхом.

В текущем сезоне Нойер провел 6 матчей за «Баварию» во всех турнирах, пропустил 5 мячей и трижды отыграл на ноль. Он пропустил первую часть сезона из-за травмы, которую получил во время катания на лыжах прошлой зимой.

Нойер 11 раз выигрывал с «Баварией» немецкую бундеслигу, 5 раз побеждал в Кубке Германии и 7 раз становился победителем Суперкубка страны. Кроме того, он дважды выигрывал Лигу чемпионов (2012/13, 2019/20).

«Бавария» с 32 очками занимает второе место в бундеслиге после 12 туров, отставая от «Байера» на два очка.