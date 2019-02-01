Нико Ковач: "Байер" под руководством Петера Боша стал лучше атаковать"

Главный тренер "Баварии" Нико Ковач дал комментарий в преддверии гостевого матча 20-го тура чемпионата Германии против "Байера", сообщает официальный сайт мюнхенской команды. Встреча пройдет 2 февраля, начало – в 17.30 (мск).

– Я считаю, что "Байер" действительно очень хорошая команда. Под руководсвтом Петера Боша команда стала лучше атаковать, они прибавили в компактности и хорошо прессингуют. "Баварии"​ будет непросто. При потери мяча мюнхенцы должны мгновенно реагировать, иначе футболисты "Байера" налетят на нас как орда пчел, – приводит слова Ковача официальный сайт "Баварии".