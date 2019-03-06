"Не самый подходящий момент для озвучивания подобного решения". "Бавария" - о позиции Лева по Мюллеру, Боатенгу и Хуммельсу

"Бавария" на своем официальном сайте опубликовала заявление, посвященное решению главного тренера сборной Германии Йоахима Лева больше не вызывать в национальную команду игроков мюнхенского клуба Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса.

- Главный тренер сборной Германии принял решение больше не включать Томаса Мюллера, Джерома Боатенга и Матса Хуммельса в состав сборной. Как правило мы не комментируем решения главного тренера сборной Германии, так как формирование состава сборной является исключительно ответственностью Йоахима Лева.



Однако мы считаем, что момент для озвучивания решения относительно наших игроков выбран не самый подходящий. Последний матч сборная Германии провела 19 ноября 2018 года. Нас смущает, что теперь, по прошествии трех с половиной месяцев, перед матчем против "Вольфсбурга" и ответным, важнейшим, матчем Лиги чемпионов против "Ливерпуля" общественность и наши футболисты были проинформированы об известном решении. Еще больше нас удивляет тот факт, что это произошло в рамках неожиданного визита Йоахима Лева и Оливера Бирхоффа (директора сборной и академии) на Зэбенерштрассе, о котором мы не были уведомлены.



Томас Мюллер (100 матчей), Матс Хуммельс (70) и Джером Боатенг (76) в общей сложности провели 246 матчей за сборную Германии. Они внесли большой вклад в невероятно успешную декаду Бундестим, ознаменованную победой на чемпионате мира 2014 года. "Бавария" относится с огромным уважением к спортивным заслугам Томаса, Матса и Джерома перед национальной сборной и немецким футболом, - говорится в заявлении.

В текущем сезоне 29-летний Мюллер провел 38 матчей во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 7 результативных передач. 30-летний Хуммельс принял участие в 26 встречах, отметившись 1 забитым мячом и 1 голевым пасом. 30-летний Боатенг провел 24 матча и отметился 1 результативной передачей.

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