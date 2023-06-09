«Айнтрахт» объявил об уходе защитника Альмами Туре

Пресс-служба «Айнтрахта» сообщила, что защитник Альмами Туре покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

«Спасибо! С тобой каждый день был в удовольствие», — говорится в сообщении клуба.

Туре выступает за «Айнтрахт» с 2019 года. В составе клуба 27-летний малиец выиграл Лигу Европы в сезоне-2021/22.

В прошедшем сезоне Туре провел 9 матчей и отметился 1 результативной передачей.