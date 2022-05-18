Лапорта прокомментировал возможный трансфер Левандовского в «Барселону»

Президент «Барселоны» Жоан Лапорта рассказал, что думает о возможном переходе Роберта Левандовского из «Баварии» в каталонский клуб.

«Перейдет ли Левандовски в «Барселону»? Мы работаем, чтобы быть конкурентоспособными, но это сложно, учитывая нашу финансовую ситуацию. Нам необходимо наладить экономику клуба. После этого мы сможем осуществлять сделки. Если нам удастся улучшить финансовое положение, все трансферы, о которых мы думаем, будут осуществлены», — цитирует Лапорту AS.

Ранее сообщалось, что «Барса» готова заплатить за игрока 30 миллионов евро.