Нагельсманн рассказал о своем будущем в сборной Германии
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может сохранить свой пост после Евро-2024. Соглашение специалиста с национальной командой истекает по окончании турнира.
«Если бы [продление] было исключено, я бы сказал об этом. Это не исключено, но не является чем-то само собой разумеющимся», — заявил Нагельсманн после победы в товарищеском матче с командой Франции (2:0).
Также он отметил, что это не зависит от финансовой части вопроса.
Специалист возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Команда выступит на Евро-2024.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|26
|22
|4
|0
|66-18
|70
|
2
|Бавария
|26
|19
|3
|4
|78-31
|60
|
3
|Штутгарт
|26
|18
|2
|6
|60-31
|56
|
4
|Боруссия Д
|26
|14
|8
|4
|53-32
|50
|
5
|РБ Лейпциг
|26
|15
|4
|7
|60-32
|49
|
6
|Айнтрахт Ф
|26
|10
|10
|6
|42-35
|40
|
7
|Аугсбург
|26
|9
|8
|9
|43-42
|35
|
8
|Хоффенхайм
|26
|9
|6
|11
|44-50
|33
|
9
|Фрайбург
|26
|9
|6
|11
|36-48
|33
|
10
|Вердер
|26
|8
|6
|12
|35-41
|30
|
11
|Хайденхайм
|26
|7
|8
|11
|35-44
|29
|
12
|Боруссия М
|26
|6
|10
|10
|46-50
|28
|
13
|Унион Б
|26
|8
|4
|14
|25-42
|28
|
14
|Вольфсбург
|26
|6
|7
|13
|31-44
|25
|
15
|Бохум
|26
|5
|10
|11
|30-54
|25
|
16
|Майнц
|26
|3
|10
|13
|22-46
|19
|
17
|Кельн
|26
|3
|9
|14
|20-47
|18
|
18
|Дармштадт
|26
|2
|7
|17
|26-65
|13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|30.03
|17:30
|
Боруссия М – Фрайбург
|- : -
|30.03
|17:30
|
Байер – Хоффенхайм
|- : -
|30.03
|17:30
|
Айнтрахт Ф – Унион Б
|- : -
|30.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Майнц
|- : -
|30.03
|17:30
|
Вердер – Вольфсбург
|- : -
|30.03
|20:30
|
Бавария – Боруссия Д
|- : -
|31.03
|16:30
|
Аугсбург – Кельн
|- : -
|31.03
|18:30
|
Штутгарт – Хайденхайм
|- : -
|31.03
|20:30
|
Бохум – Дармштадт
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|31
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|22
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|19
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Алехандро Гримальдо
Байер
|11
|
|
Юлиан Брандт
Боруссия Д
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|22
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|19
|1
|0
Новости