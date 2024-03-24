Нагельсманн рассказал о своем будущем в сборной Германии

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может сохранить свой пост после Евро-2024. Соглашение специалиста с национальной командой истекает по окончании турнира.

«Если бы [продление] было исключено, я бы сказал об этом. Это не исключено, но не является чем-то само собой разумеющимся», — заявил Нагельсманн после победы в товарищеском матче с командой Франции (2:0).

Также он отметил, что это не зависит от финансовой части вопроса.

Специалист возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Команда выступит на Евро-2024.