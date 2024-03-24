Футбол
Германия
Новости
Бундеслига 1 Бундеслига 2 Кубок Суперкубок Видео
Главная
Футбол
Германия

24 марта, 22:19

Нагельсманн рассказал о своем будущем в сборной Германии

Виктория Кравченко
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн может сохранить свой пост после Евро-2024. Соглашение специалиста с национальной командой истекает по окончании турнира.

«Если бы [продление] было исключено, я бы сказал об этом. Это не исключено, но не является чем-то само собой разумеющимся», — заявил Нагельсманн после победы в товарищеском матче с командой Франции (2:0).

Также он отметил, что это не зависит от финансовой части вопроса.

Специалист возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года. Команда выступит на Евро-2024.

Сборная Германии по футболу
Юлиан Нагельсманн
0
Читайте также
Валерий Карпин отреагировал на теракт в «Крокус Сити Холле»
Капитан «Вашингтона» Овечкин забил 8 голов за 5 матчей
Число погибших в результате теракта в «Крокусе» увеличилось до 137 человек
Повреждено лобовое стекло: автобус команды «Севастополь» с футболистами в салоне попал в аварию
Выгоревшее здание «Крокус Сити Холла» сняли с воздуха
Сообразили на четверых: зачем генсек НАТО летал на Кавказ
Популярное видео
«Шальке» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Аугсбург»: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Боруссия» М: чемпионат Германии, 24-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «Бавария»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 23-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Унион»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Хоффенхайм» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Лейпциг» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 22-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Герта»: чемпионат Германии, 21-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Унион»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Бохум»: чемпионат Германии, 20-й тур, видеообзор матча
«Вольфсбург» — «Бавария»: чемпионат Германии, видеообзор
«Боруссия» Д — «Фрайбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Байер» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Айнтрахт»: чемпионат Германии, 18-й тур, видеообзор матча
«Майнц» — «Боруссия» Д: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Кельн»: чемпионат Германии, 17-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» Д — «Аугсбург»: чемпионат Германии, видеообзор
«Лейпциг» — «Бавария»: чемпионат Германии, 16-й тур, видеообзор матча
«Шальке» — «Бавария»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Вердер» — «Лейпциг»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Штутгарт»: чемпионат Германии, 15-й тур, видеообзор матча
Бундеслига: 14-й тур, видеообзоры матчей
«Кельн» — «Байер»: чемпионат Германии, 14-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Бывший игрок «Баварии» Маттеус рассчитывает на возвращение Нагельсманна в команду
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Байер 26 22 4 0 66-18 70
2
 Бавария 26 19 3 4 78-31 60
3
 Штутгарт 26 18 2 6 60-31 56
4
 Боруссия Д 26 14 8 4 53-32 50
5
 РБ Лейпциг 26 15 4 7 60-32 49
6
 Айнтрахт Ф 26 10 10 6 42-35 40
7
 Аугсбург 26 9 8 9 43-42 35
8
 Хоффенхайм 26 9 6 11 44-50 33
9
 Фрайбург 26 9 6 11 36-48 33
10
 Вердер 26 8 6 12 35-41 30
11
 Хайденхайм 26 7 8 11 35-44 29
12
 Боруссия М 26 6 10 10 46-50 28
13
 Унион Б 26 8 4 14 25-42 28
14
 Вольфсбург 26 6 7 13 31-44 25
15
 Бохум 26 5 10 11 30-54 25
16
 Майнц 26 3 10 13 22-46 19
17
 Кельн 26 3 9 14 20-47 18
18
 Дармштадт 26 2 7 17 26-65 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
30.03 17:30
Боруссия М – Фрайбург
 - : -
30.03 17:30
Байер – Хоффенхайм
 - : -
30.03 17:30
Айнтрахт Ф – Унион Б
 - : -
30.03 17:30
РБ Лейпциг – Майнц
 - : -
30.03 17:30
Вердер – Вольфсбург
 - : -
30.03 20:30
Бавария – Боруссия Д
 - : -
31.03 16:30
Аугсбург – Кельн
 - : -
31.03 18:30
Штутгарт – Хайденхайм
 - : -
31.03 20:30
Бохум – Дармштадт
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гарри Кейн

Гарри Кейн

Бавария

 31
Серу Гирасси

Серу Гирасси

Штутгарт

 22
Лоис Опенда

Лоис Опенда

РБ Лейпциг

 19
П
Лерой Сане

Лерой Сане

Бавария

 11
Алехандро Гримальдо

Алехандро Гримальдо

Байер

 11
Юлиан Брандт

Юлиан Брандт

Боруссия Д

 10
И К Ж
Матей Маглица

Матей Маглица

Дармштадт

 20 2 6
Максенс Лакруа

Максенс Лакруа

Вольфсбург

 22 1 2
Кевин Фолланд

Кевин Фолланд

Унион Б

 19 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости