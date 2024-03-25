Канселу: «Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал»

Защитник «Барселоны» Жоау Канселу оценил уровень чемпионата Германии.

«Бундеслига оказалась сложнее, чем я думал. Мне так казалось из-за доминации «Баварии». Они выиграли 10 титулов подряд. Все усложнилось из-за хорошей игры дортмундской «Боруссии», — приводит слова Канселу A Bola.

Португалец выступал за «Баварию» с 31 января по 30 июня 2023 года. В бундеслиге защитник сыграл 15 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Вместе с мюнхенцами Канселу стал чемпионом Германии в сезоне-2022/23.