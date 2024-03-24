Бывший игрок «Баварии» Маттеус рассчитывает на возвращение Нагельсманна в команду

Бывший игрок «Баварии» Лотар Маттеус рассчитывает на возвращение немецкого тренера Юлиана Нагельсманна в мюнхенский клуб.

«Не знаю, занимает ли «Бавария» первое место, но возвращение в Мюнхен было бы чем-то особенным. Я считаю, что было ошибкой его уволить. На мой взгляд, Нагельсманн хорошо подходил «Баварии», — цитирует Маттеуса Bayern & Germany.

Ранее член совета директоров «Баварии» Ули Хенесс допустил, что специалист может вернуться в команду.

На данный момент Нагельсманн возглавляет сборную Германии с сентября 2023 года.

После 26 туров чемпионата Германии «Бавария» занимает 2-е место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Байера» на 10 очков.

Нынешний тренер команды Томас Тухель по окончании сезона покинет «Баварию».