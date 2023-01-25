Нагельсманн: «Терять по два очка в первых двух играх года — недопустимо»

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Кельном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

«Думаю, мы заслужили это очко. Мы сделали замены во втором тайме и хорошо играли после них. Гол на последних минутах пойдет нам на пользу, хотя терять по два очка в первых двух играх года недопустимо. Мы задали планку во втором тайме — именно так мы должны играть все 90 минут. Если мы это сделаем, я буду уверен в матче против «Айнтрахта» в субботу», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.

«Бавария» второй раз подряд сыграла вничью, но продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги — 36 очков. «Кельн» поднялся на 10-ю строчку — 21 очко.