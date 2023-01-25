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Нагельсманн: «Терять по два очка в первых двух играх года — недопустимо»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Юлиан Нагельсманн.
Фото Global Look Press

Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Кельном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

«Думаю, мы заслужили это очко. Мы сделали замены во втором тайме и хорошо играли после них. Гол на последних минутах пойдет нам на пользу, хотя терять по два очка в первых двух играх года недопустимо. Мы задали планку во втором тайме — именно так мы должны играть все 90 минут. Если мы это сделаем, я буду уверен в матче против «Айнтрахта» в субботу», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.

«Бавария» второй раз подряд сыграла вничью, но продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги — 36 очков. «Кельн» поднялся на 10-ю строчку — 21 очко.

24&nbsp;января. &laquo;Бавария&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Кельн&raquo;&nbsp;&mdash; 1:1. «Бавария» на последних минутах ушла от поражения в матче с «Кельном»

Футбол
ФК Бавария
ФК Кельн
Юлиан Нагельсманн
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И В Н П +/- О
1
 Бавария 17 10 6 1 51-15 36
2
 РБ Лейпциг 17 9 5 3 37-23 32
3
 Фрайбург 16 9 3 4 25-23 30
4
 Айнтрахт Ф 16 9 3 4 35-24 30
5
 Унион Б 16 9 3 4 27-21 30
6
 Вольфсбург 17 8 5 4 35-20 29
7
 Боруссия Д 16 9 1 6 29-24 28
8
 Боруссия М 16 6 4 6 30-27 22
9
 Байер 16 6 3 7 28-28 21
10
 Кельн 17 5 6 6 29-31 21
11
 Вердер 16 6 3 7 26-34 21
12
 Майнц 16 5 5 6 20-25 20
13
 Хоффенхайм 17 5 4 8 25-27 19
14
 Штутгарт 17 3 7 7 21-30 16
15
 Бохум 16 5 1 10 17-37 16
16
 Аугсбург 16 4 3 9 21-30 15
17
 Герта 17 3 5 9 20-30 14
18
 Шальке 17 2 3 12 14-41 9
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31 тур
32 тур
33 тур
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24.01 20:30
Шальке – РБ Лейпциг
 1 : 6
24.01 22:30
Бавария – Кельн
 1 : 1
24.01 22:30
Герта – Вольфсбург
 0 : 5
24.01 22:30
Хоффенхайм – Штутгарт
 2 : 2
25.01 20:30
Майнц – Боруссия Д
 - : -
25.01 22:30
Аугсбург – Боруссия М
 - : -
25.01 22:30
Байер – Бохум
 - : -
25.01 22:30
Фрайбург – Айнтрахт Ф
 - : -
25.01 22:30
Вердер – Унион Б
 - : -
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Кристофер Нкунку

Кристофер Нкунку

РБ Лейпциг

 12
Никлас Фюллкруг

Никлас Фюллкруг

Вердер

 11
Маркус Тюрам

Маркус Тюрам

Боруссия М

 10
П
Рандаль Коло Муани

Рандаль Коло Муани

Айнтрахт Ф

 10
Доминик Собослои

Доминик Собослои

РБ Лейпциг

 8
Алассан Плеа

Алассан Плеа

Боруссия М

 7
И К Ж
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Доминик Дрекслер

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