Нагельсманн: «Терять по два очка в первых двух играх года — недопустимо»
Главный тренер «Баварии» Юлиан Нагельсманн прокомментировал ничью с «Кельном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Германии.
«Думаю, мы заслужили это очко. Мы сделали замены во втором тайме и хорошо играли после них. Гол на последних минутах пойдет нам на пользу, хотя терять по два очка в первых двух играх года недопустимо. Мы задали планку во втором тайме — именно так мы должны играть все 90 минут. Если мы это сделаем, я буду уверен в матче против «Айнтрахта» в субботу», — цитирует пресс-служба клуба Нагельсманна.
«Бавария» второй раз подряд сыграла вничью, но продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги — 36 очков. «Кельн» поднялся на 10-ю строчку — 21 очко.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Бавария
|17
|10
|6
|1
|51-15
|36
|
2
|РБ Лейпциг
|17
|9
|5
|3
|37-23
|32
|
3
|Фрайбург
|16
|9
|3
|4
|25-23
|30
|
4
|Айнтрахт Ф
|16
|9
|3
|4
|35-24
|30
|
5
|Унион Б
|16
|9
|3
|4
|27-21
|30
|
6
|Вольфсбург
|17
|8
|5
|4
|35-20
|29
|
7
|Боруссия Д
|16
|9
|1
|6
|29-24
|28
|
8
|Боруссия М
|16
|6
|4
|6
|30-27
|22
|
9
|Байер
|16
|6
|3
|7
|28-28
|21
|
10
|Кельн
|17
|5
|6
|6
|29-31
|21
|
11
|Вердер
|16
|6
|3
|7
|26-34
|21
|
12
|Майнц
|16
|5
|5
|6
|20-25
|20
|
13
|Хоффенхайм
|17
|5
|4
|8
|25-27
|19
|
14
|Штутгарт
|17
|3
|7
|7
|21-30
|16
|
15
|Бохум
|16
|5
|1
|10
|17-37
|16
|
16
|Аугсбург
|16
|4
|3
|9
|21-30
|15
|
17
|Герта
|17
|3
|5
|9
|20-30
|14
|
18
|Шальке
|17
|2
|3
|12
|14-41
|9
|24.01
|20:30
|
Шальке – РБ Лейпциг
|1 : 6
|24.01
|22:30
|
Бавария – Кельн
|1 : 1
|24.01
|22:30
|
Герта – Вольфсбург
|0 : 5
|24.01
|22:30
|
Хоффенхайм – Штутгарт
|2 : 2
|25.01
|20:30
|
Майнц – Боруссия Д
|- : -
|25.01
|22:30
|
Аугсбург – Боруссия М
|- : -
|25.01
|22:30
|
Байер – Бохум
|- : -
|25.01
|22:30
|
Фрайбург – Айнтрахт Ф
|- : -
|25.01
|22:30
|
Вердер – Унион Б
|- : -
|Г
|
|
Кристофер Нкунку
РБ Лейпциг
|12
|
|
Никлас Фюллкруг
Вердер
|11
|
|
Маркус Тюрам
Боруссия М
|10
|П
|
|
Рандаль Коло Муани
Айнтрахт Ф
|10
|
|
Доминик Собослои
РБ Лейпциг
|8
|
|
Алассан Плеа
Боруссия М
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Марко Фридль
Вердер
|15
|1
|3
|
|
Доминик Дрекслер
Шальке-04
|13
|1
|2
|
|
Александр Хак
Майнц
|14
|1
|2