Киммих недоволен, что «Бавария» пропускает со стандартов

Капитан «Баварии» Йозуа Киммих прокомментировал ничью с «Кельном» (1:1) в матче 17-го тура чемпионата Германии.

«Нам определенно нужно снова поговорить об игре в первом тайме, особенно с точки зрения нашего отношения, подхода и желания. Мы опять пропустили со стандартного положения. Это случалось слишком часто в первой половине сезона. Нужно это исправить как можно быстрее. Хотя второй тайм был лучше», — цитирует пресс-служба клуба Киммиха.

«Бавария» второй раз подряд сыграла вничью, но продолжает лидировать в турнирной таблице бундеслиги — 36 очков. «Кельн» поднялся на 10-ю строчку — 21 очко.