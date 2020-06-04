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Мюллера попросили выбрать между Роналду и Месси. Он назвал «Леванголского»

12:33
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Нападающий «Баварии» Томас Мюллер сделал выбор между нападающим «Ювентуса» Криштиану Роналду и капитаном «Барселоны» Лионелем Месси. На их счету 11 «Золотых мячей» на двоих.

- Возможно, в прошлом я хотел бы сыграть Месси, потому что в первые шесть или семь лет карьеры я был скорее центральным нападающим, — цитирует немца Goal. — Я получал мяч и старался забить. Сейчас я в очень хорошей форме и отдаю много результативных передач. Может быть, теперь мне больше нужен Роналду, чтобы он забивал, но у нас в «Баварии» есть Роберт Леванголски! Думаю, сейчас это лучший вариант, чем Криштиану.

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