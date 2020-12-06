Мюллер высказался о возможном возвращении в сборную Германии

Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер высказался о своем возможном возвращении в сборную Германии.

— Пока эта тема далека от обсуждения, — приводит Sky Germany слова Мюллера. — Следующие матчи сборной будут только в марте. Сейчас я пытаюсь помочь команде, в которой нахожусь. Федерация приняла решение оставить Лева во главе сборной, поэтому все немцы должны поддержать его. Надеюсь, команда будет успешно выступать под руководством этого тренера.

Мюллер не выступает за сборную Германии с марта 2019 года. Главный тренер Йоахим Лев заявил, что не будет вызывать Мюллера, а также Матса Хуммельса и Джерома Боатенга, чтобы омолодить состав национальной команды.