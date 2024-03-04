Мюллер рассказал о настрое «Баварии» на матч с «Лацио» в Лиге чемпионов

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, чего ждет от ответного матча с «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась поражением мюнхенцев со счетом 0:1.

«Ситуация понятна. Мы уступаем в один мяч. Но это выполнимая задача. Нам будет важно оставаться дисциплинированными, несмотря на желание действовать», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.

Матч «Бавария» — «Лацио» состоится завтра, 5 марта, в Мюнхене и начнется в 23.00 мск.