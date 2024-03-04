Мюллер рассказал о настрое «Баварии» на матч с «Лацио» в Лиге чемпионов
Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, чего ждет от ответного матча с «Лацио» в 1/8 финала Лиги чемпионов. Первая встреча команд завершилась поражением мюнхенцев со счетом 0:1.
«Ситуация понятна. Мы уступаем в один мяч. Но это выполнимая задача. Нам будет важно оставаться дисциплинированными, несмотря на желание действовать», — цитирует Мюллера Bayern & Germany.
Матч «Бавария» — «Лацио» состоится завтра, 5 марта, в Мюнхене и начнется в 23.00 мск.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Байер
|24
|20
|4
|0
|61-16
|64
|
2
|Бавария
|24
|17
|3
|4
|65-28
|54
|
3
|Штутгарт
|25
|17
|2
|6
|57-31
|53
|
4
|Боруссия Д
|24
|12
|8
|4
|48-30
|44
|
5
|РБ Лейпциг
|24
|13
|4
|7
|53-31
|43
|
6
|Айнтрахт Ф
|24
|9
|10
|5
|38-31
|37
|
7
|Хоффенхайм
|24
|9
|6
|9
|43-44
|33
|
8
|Вердер
|24
|8
|6
|10
|33-37
|30
|
9
|Фрайбург
|24
|8
|6
|10
|32-44
|30
|
10
|Аугсбург
|24
|7
|8
|9
|39-41
|29
|
11
|Хайденхайм
|24
|7
|7
|10
|34-42
|28
|
12
|Боруссия М
|24
|6
|8
|10
|42-46
|26
|
13
|Вольфсбург
|24
|6
|7
|11
|30-39
|25
|
14
|Унион Б
|25
|7
|4
|14
|23-41
|25
|
15
|Бохум
|24
|5
|10
|9
|29-50
|25
|
16
|Кельн
|24
|3
|8
|13
|16-39
|17
|
17
|Майнц
|24
|2
|10
|12
|19-38
|16
|
18
|Дармштадт
|24
|2
|7
|15
|24-58
|13
Результаты / календарь
1 тур
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18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
|8.03
|22:30
|
Штутгарт – Унион Б
|2 : 0
|9.03
|17:30
|
Аугсбург – Хайденхайм
|- : -
|9.03
|17:30
|
Боруссия М – Кельн
|- : -
|9.03
|17:30
|
Бавария – Майнц
|- : -
|9.03
|17:30
|
РБ Лейпциг – Дармштадт
|- : -
|9.03
|20:30
|
Вердер – Боруссия Д
|- : -
|10.03
|17:30
|
Бохум – Фрайбург
|- : -
|10.03
|19:30
|
Айнтрахт Ф – Хоффенхайм
|- : -
|10.03
|21:30
|
Байер – Вольфсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Гарри Кейн
Бавария
|27
|
|
Серу Гирасси
Штутгарт
|21
|
|
Лоис Опенда
РБ Лейпциг
|17
|П
|
|
Лерой Сане
Бавария
|11
|
|
Ян-Никлас Бесте
Хайденхайм
|9
|
|
Флориан Вирц
Байер
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Матей Маглица
Дармштадт
|20
|2
|6
|
|
Максенс Лакруа
Вольфсбург
|20
|1
|2
|
|
Кевин Фолланд
Унион Б
|18
|1
|0
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