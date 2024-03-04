«Бавария» хочет продлить контракт с Киммихом

«Бавария» ведет переговоры по продлению контракта с полузащитником Йозуа Киммихом, сообщает журналист Николо Скира.

По данным источника, мюнхенцы готовы предложить 29-летнему немцу соглашение сроком на три года.

Киммих выступает за «Баварию» с июля 2015 года. В сезоне-2023/24 футболист забил 1 гол и сделал 6 результативных передач в 28 матчах во всех турнирах.

Нынешний контракт игрока действует до конца июня 2025 года.