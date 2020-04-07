Мюллер продлил контракт с «Баварией» до 2023 года
12:07
Полузащитник «Баварии» Томас Мюллер продлил контракт с клубом, сообщается на официальном сайте мюнхенцев.
Новое соглашение рассчитано до 30 июня 2023 года.
— Я рад, что Томас продлил свой контракт еще на два года, — сказал председатель правления Карл-Хайнц Румменигге. — Я хотел бы поблагодарить Мюллера и его советника за очень доверительные и честные обсуждения. Оливер Кан и Хасан Салихамиджич отлично поработали.
Мюллер является воспитанником «Баварии», на его счету 521 матча и 195 голов. В текущем сезоне 30-летний немец провел 36 матчей во всех турнирах, в которых забил 10 голов и сделал 16 результативных передач.