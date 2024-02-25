Мюллер оценил ситуацию в «Баварии»

Нападающий «Баварии» Томас Мюллер рассказал, что думает о положении команды под руководством Томаса Тухеля.

«Бавария» — это не место для развития. Команда должна выкладываться в каждую субботу и среду. Мы должны побеждать со счетом 3:0, а не 2:1. Сейчас очень опасная ситуация для нас, этот бизнес нуждается в реакции на каждое изменение», — цитирует футболиста Kicker.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Клуб не будет продлевать с 50-летним немцем контракт, который действует до конца июня 2024 года.

Мюнхенцы отстают в бундеслиге от лидирующего «Байера» на восемь баллов.