Маттеус считает, что Тухель все еще под давлением в «Баварии»

Бывший футболист «Баварии» Лотар Маттеус оценил положение главного тренера Томаса Тухель в команде. Специалист покинет команду летом.

«Это решение напрашивалось, его нужно было принять. Было сказано, что Томас останется руководить командой до завершения сезона, однако для этого результаты должны быть соответствующими. В противном случае он уйдет раньше. Поэтому Тухель под давлением», — цитирует игрока Sky Sport Germany.

Тухель возглавил «Баварию» в марте 2023 года. Клуб не будет продлевать с 50-летним немцем контракт, который действует до конца июня 2024 года.

Мюнхенцы отстают в бундеслиге от лидирующего «Байера» на восемь баллов.